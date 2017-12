Schuttevaer Premium Veel belangstelling voor Engelse concessieronde Facebook

LONDEN 11 december 2017, 10:00

De belangstelling om op zoek te gaan naar nieuwe olie- en gasvelden, waaronder in de Noordzee, blijft onverminderd hoog. Dit blijkt uit de bijna 100 aanvragen voor exploratievergunningen in Britse wateren, gedaan in de recent gehouden 30ste concessieronde.