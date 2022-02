German Naval Yards ontwerpt varend noodhospitaal voor binnenwateren Facebook

Twitter

Kiel 24 februari 2022, 07:00

De werven German Naval Yards in Kiel en haar Franse zusterwerf CMN in Cherbourg hebben een ontwerp gemaakt van een (nood)hospitaalschip voor binnenwateren. Het project heeft de naam EU Aide, dat staat voor ‘Emergency Unit: Assistance In Disastrous Environment’ ofwel ‘noodvoorziening voor assistentie in rampgebieden’.

Artist's impression van het 'Europees varend noodhospitaal' zoals German Naval Yards en CMN dat hebben ontwikkeld. (Illustraties Privinvest)

(Willem de Niet)