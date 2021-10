Zware Kees: Beduimeld schriftje Facebook

Twitter

ROTTERDAM 28 oktober 2021, 20:00

‘Terwijl het onweerde heb ik in de hut van de kapitein wat fris gedronken en een praatje gemaakt. Het gesprek kwam op navigatie, waarop we naar de brug zijn gegaan. Daar deed de kapitein me voor hoe je een koers in de kaart tekent. Nou, dat moet ik nog maar eens een paar keer oefenen…’

1 / 1 Mijn eerste scheepje, de Michel S, in 1977 buitenop bij een groter schip in Cuxhaven. Mijn eerste scheepje, de Michel S, in 1977 buitenop bij een groter schip in Cuxhaven.

(Zware Kees)