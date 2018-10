Schuttevaer Premium Groot alarm bij school Wasserschutzpolizei in Hamburg Facebook

Twitter

Email HAMBURG 19 oktober 2018, 13:29

De brandweer in Hamburg is donderdagmorgen 18 oktober grootschalig uitgerukt voor een melding van gaslucht in de school van de Wasserschutzpolizei in het havengebied van Hamburg. In het gebouw aan de Worthdamm bij de Steinwerder Hafen klaagden tien mensen over hoofdpijn.