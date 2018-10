Schuttevaer Premium Gent heropent historische waterweg in stadscentrum Facebook

GENT 11 oktober 2018, 08:00

De Reep of Nederschelde, de oude verbinding tussen de Schelde en de Leie in het stadscentrum van Gent, wordt zaterdag 3 november heropend. De waterloop was 60 jaar afgesloten met een dam bij de Wijngaardbrug en grotendeels gedempt.