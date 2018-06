Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Ligplaatsen in Amsterdam Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 21 juni 2018, 12:00

Is Amsterdam een binnenvaart- of een zeehaven? Lastig te beantwoorden. Waar moet je dat aan meten? Tonnage? Aantal schepen? Als zeehaven zou het de vierde van Europa moeten zijn. En als binnenvaarthaven? Vervoerde tonnage via de binnenvaart? Of het aantal beschikbare ligplaatsen? Nou daar kunnen we een boom over opzetten.