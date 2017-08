Vierde overdekte terminal voor VCK Facebook

VCK Group heeft aan de Suezhaven in Amsterdam de vierde overdekte overslagterminal in gebruik genomen. Met de ‘All Weather Terminal 4' is een investering gemoeid van circa 11 miljoen euro. De overdekte overslagcapaciteit in Amsterdam is hiermee gestegen naar anderhalf tot twee miljoen ton. Amsterdam is nu de grootste aanbieder van overdekte overslag in Europa.

1 / 1 De vierde all weather terminal van VCK is drie meter breder en vier meter hoger dan de vorige. (Foto Haven Amsterdam / Max Dijksterhuis) De vierde all weather terminal van VCK is drie meter breder en vier meter hoger dan de vorige. (Foto Haven Amsterdam / Max Dijksterhuis)

Ontwikkelingen in de markt van weersonafhankelijke overslag laten volumegroei zien. De grootte van zeeschepen neemt toe en er wordt vaker gevraagd om directe overslag tussen zeeschip en binnenvaartschip. Daarom is de vierde all weather terminal drie meter breder en vier meter hoger dan de drie eerder gebouwde terminals.

Verder wordt door Havenbedrijf Amsterdam een LME-certificering aangevraagd. Met toestemming van de Londense Metaalbeurs kan straks lading worden aangetrokken op de wereldmarkt voor industriële metalen. Verwachting is dat de LME-certificering begin 2018 wordt toegekend.

Rollen staal

De nieuwe terminal van VCK Group is 100 meter lang, 22 meter hoog, heeft een ‘waterbreedte' van 30 meter en biedt een overslagkraan met een capaciteit tot 50 ton. De ingebruikname vond plaats door overslag van rollen staal vanuit het binnenvaartschip Gerarda Theodora in het zeeschip Wilson Nantes. Zeereder Wilson is de grootste gebruiker van de all weather terminals in Amsterdam. (DvdM)