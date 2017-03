Schuttevaer Premium Groeiende bedrijvigheid op scheepshelling Rupelmonde Facebook

Twitter

Rupelmonde 8 maart 2017, 16:00

De Scheldewerf Rupelmonde heropende in april 2016 en is intussen zeker tot september dit jaar van werk voorzien. Op de helling verricht de werf verricht alle mogelijke reparaties en verbouwingen aan binnenvaartschepen, zoals nieuwe kimmen plaatsen, vlakreparaties of ander onderhoud. En dan blijft er op de 170 meter lange zaat nog ruimte over noodreparaties.