OPINIE: 'Nieuwe Feijenoordstadion gaat vaarweg versmallen'

Twitter

Rotterdam 17 februari 2017, 11:00

Bewoners van de Rotterdamse woonwijk Veranda maken zich grote zorgen over de plannen voor het nieuwe Feijenoordstadion. Er is een bewonersgroep gevormd waarvan ook docent Binnenvaartkunde Chris van Eijmeren deel uitmaakt. Hij waarschuwt de binnenvaart dat het stadion op een gevaarlijke plek gedeeltelijk in de Nieuwe Maas komt te staan.