Containers voeren weer de boventoon in Antwerpen

De goederenoverslag in de Antwerpse haven is tussen januari en september 2019 met 1,1% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zoals gebruikelijk stak de containeroverslag er bovenuit met een stijging van 6,4% (in teu).