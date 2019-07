Schuttevaer Premium Boskalis wint voor 70 miljoen euro land in Bahrein Facebook

PAPENDRECHT 25 juli 2019, 09:34

Waterbouwer Boskalis heeft een contract van het Ministry of Works van Bahrein verworven met betrekking tot het North Manama Causeway project. Het contract heeft een waarde van circa 70 miljoen euro. De activiteiten zullen in het derde kwartaal van 2019 van start gaan en worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 voltooid.