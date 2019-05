Schuttevaer Premium Svitzer belooft actievoerders een nieuw voorstel Facebook

De werknemers van sleepbedrijf Svitzer, die werken in het vaargebied van en naar Amsterdam, demonstreerden maandag 27 mei voor het Svitzer-kantoor aan de Westerduinweg 3 in IJmuiden. Vakbonden FNV Havens en Nautilus International steunen de bemanningen in hun eis voor ‘een rechtvaardige cao’. Directeur Fred Jeeninga beloofde de actievoerders binnenkort met een nieuw voorstel te komen.