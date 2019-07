Schuttevaer Premium Aan de Reis: Taaie markt Facebook

Volgens de schippers is sprake van een taaie markt. Er wordt wel het een en ander aangeboden maar van harte gaat het allemaal niet. In de zeehavens is momenteel weinig werk voorhanden, in Duitsland is het aanbod wat groter.