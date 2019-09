Schuttevaer Premium Terminal Sture bij tankerbrand geëvacueerd Facebook

STURE 14 september 2019, 13:31

De terminal in de Noorse ‘oliehaven’ Sture is vrijdagmiddag geëvacueerd toen brand uitbrak in de machinekamer van de tanker Dubai Harmony. Alle 23 bemanningsleden konden zich in veiligheid brengen.