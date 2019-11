Schuttevaer Premium Zuiver meten levert al snel brandstofbesparing op Facebook

28 november 2019

Harm Eefting, managing director van Eefting Energy in Groningen, liep in het begin van dit decennium rond met ideeën over een apparaat waarmee de efficiëntie van brandstofgebruik in relatie tot de snelheid van schepen kon worden gemonitord en op grond daarvan worden verlaagd.