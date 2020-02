Schuttevaer Premium Ontwerpproblemen bij Franse onderzeeboten voor Australië Facebook

Parijs 15 februari 2020, 11:51

Het Australische onderzeebootproject van de Franse Naval Group dreigt nu al te ontsporen. Nauwelijks uit de startblokken is al sprake van een aanzienlijke vertraging. Verder dreigen de eerste van de 12 onderzeeboten niet, zoals afgesproken, in Australië maar in Frankrijk te worden gebouwd. De Naval Group is ook in de race voor het ontwerp en de bouw van Nederlandse onderzeeboten.