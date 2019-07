Schuttevaer Premium Spoor profiteert van lage waterstanden Facebook

Twitter

DEN HAAG 20 juli 2019, 12:18

Het vervoer van goederen over het spoor in Nederland is vorig jaar vanwege de lage waterstanden gestegen. Het vervoerde gewicht steeg ten opzichte van 2017 met ruim 18% van 2,7 naar 3,2 miljoen ton waarmee het spoor een marktaandeel kreeg van 0,5%. De binnenvaart vervoerde in dat jaar 121,8 miljoen ton.