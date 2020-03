Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Praten, praten en nog eens praten… Facebook

Twitter

TERNEUZEN 21 maart 2020, 13:02

Wat doen we nou eigenlijk allemaal in Zeeland? Nou, vooral praten en nog eens praten…Bijvoorbeeld over de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Elke maand schuiven we weer aan tafel met de bouwer en de betrokken partijen. En dat zijn niet altijd de leukste gesprekken. Zo hebben we maanden gepraat over verruiming van het tijdelijke doorvaartkanaal, het nieuw te plaatsen watertappunt, de ligplaatsen, extra palen en nota bene wel een enkele staak.