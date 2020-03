Schuttevaer Premium Kade Walsoorden staat op instorten Facebook

De kade van de haven in Walsoorden is momenteel niet veilig. Dat is gebleken uit onderzoek van de gemeente Hulst. Er zijn onmiddellijk tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen.

1 / 1 De kade van Walsoorden is instabiel, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. De gevaarlijke zone is afgesloten met betonblokken. (Foto Adrie van de Wege) De kade van Walsoorden is instabiel, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. De gevaarlijke zone is afgesloten met betonblokken. (Foto Adrie van de Wege)