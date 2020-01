Schuttevaer Premium Hamburg krijgt drie emissievrije ponten Facebook

Twitter

HAMBURG 22 januari 2020, 12:52

De Hamburgse rederij Hadag, die met 26 schepen veerdiensten en rondvaarten in de haven van Hamburg uitvoert, wil over ruim een jaar de eerste van drie veerponten in gebruik nemen die op termijn emissieloos varen.