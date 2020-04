Schuttevaer Premium Spitsen op de Saone nog weken vast Facebook

Twitter

TOURNUS 08 april 2020, 20:38

De spitsen Heerenschip en Steven Roos zitten zeker nog weken gevangen in Zuid-Frankrijk. Beide schepen wilden in februari terug naar huis, na een reis naar Sète aan de Middellandse Zee. Na een lange vertraging vanwege een defecte sluis op de Rhone liggen ze nu voor de wal in Tournus op de Saone.