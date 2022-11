Overal waar u vaart

Debuteren in de krant? Deze column bestaat toch al even? Jazeker, maar de schrijver van vandaag is nieuw. Ik weet niet of het gebruikelijk is om jezelf in een ‘debuutcolumn’ voor te stellen. Toch lijkt het mij handig als u weet wat voor vlees u in de kuip heeft. Nu we het toch over spreekwoorden hebben, ik hoorde pas nog een leuke: ‘Men moet de zaak altijd van twee (of meer) kranten belichten’. Houd deze vast, ik kom er straks op terug.

COLUMN