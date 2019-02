Schuttevaer Premium Uitslaande brand op Nederlands drogeladingschip Facebook

Twitter

Email DUISBURG 13 februari 2019, 13:00

Op het Nederlandse ms Sequana is dinsdagochtend 12 februari op de Rijn in de omgeving van Duisburg brand uitgebroken in de machinekamer. Het schip was in de opvaart met een lading kolen toen plotseling de vlammen uit de woning sloegen.