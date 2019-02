Schuttevaer Premium Mega-containerschip vermorzelt veerpont (video) Facebook

HAMBURG 10 februari 2019, 23:25

Het afvarende containerschip Ever Given heeft zaterdag 9 februari op de Elbe bij Hamburg een voetveer geramd. Het voetveer, de 25 meter lange Finkenwerder, had net aangelegd en werd door het achterschip van de Ever Given (400 x 59 meter, 20.150 teu) tegen het veerponton gedrukt.