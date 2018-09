Schuttevaer Premium Meerdere gewonden bij ongeval in sluis Trier Facebook

Twitter

TRIER 17 september 2018, 15:17

Bij een ongeval met een passagiersschip in de sluis van Trier zijn zondag 16 september aan het einde van de middag meerdere gewonden gevallen. Tijdens het afschutten zwenkte de achterkant van het schip door nog onbekende oorzaak naar bakboord. Daar kwam het vast te zitten in een nis in de sluiswand.