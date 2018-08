Eefde schut weer na vondst betonijzer Facebook

Twitter

Email EEFDE [update] 15 augustus 2018, 13:00

Sluis Eefde, toegang tot de Twentekanalen, is sinds dinsdag 14 augustus 20.30 uur gestremd. Rijkswaterstaat meldde 15 augustus begin van de middag dat de sluis eind van de middag weer ging draaien.

In de voorsluis werd een gebogen stuk betonijzer gevonden van een meter of vijf lang. Volgens een woordvoerder van RWS lag dat er waarschijnlijk al langer maar werd vanwege het lage water het zand van de bodem gespoeld, waardoor het omhoog kwam. Gisteravond raakte een schip iets op de bodem. Het betonijzer lag precies voor de ingang van de sluis, waardoor RWS geen andere optie had dan de sluis te stremmen.

Na onderzoek door duikers kon een kraanschip begin van de middag het betonijzer uit het water takelen. Daarna werd opnieuw gepeild en gescand, waarbij niets meer werd gevonden. Daarna moet de voorsluis nog verder worden schoongemaakt. Volgens RWS zweeft veel materiaal rond, waaronder autobanden en hout. Zodra het schoonmaken klaar is, wordt de sluis weer vrijgegeven. Om 13 uur hadden zich al 28 schepen voor schutting bij de sluismeester gemeld. (MdV - mail foto's en aanvullend nieuws)