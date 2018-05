Spits overvaren op Dordtse Kil, opvarenden lichtgewond Facebook

Op de Dordtse Kil bij Willemsdorp is zaterdag 26 mei de Franse spits Coxswain overvaren door een tanker. De twee opvarenden zijn gered. Zij raakten lichtgewond. De spits kwam op zijn kop in het water te liggen maar bleef drijven.

De aanvaring gebeurde zaterdagmiddag rond 16.30 uur. De Coxswain was met een lading kunstmest op weg van de Laurenshaven in de Botlek. De spits uit Douai was afvarig en werd aangevaren door de eveneens afvarige Somtrans XIII die leeg op weg was naar Gent. Het ongeval gebeurde op de Dordtse Kil tussen 's-Gravendeel en Willemsdorp. Na de aanvaring draaide de Coxswain met het vlak omhoog en bleef zo in het water drijven.

De Somtrans XIII (135 x 16,85 meter, 6610 ton) werd na het ongeval naar de haven van 's-Gravendeel gedirigeerd. Rijkswaterstaat zette het zeevaartverkeer van en naar de Moerdijk tijdelijk stop. Binnenschepen konden onder begeleiding de plaats van het ongeval langzaam passeren.

Bergers van Hebo doen in opdracht van Rijkswaterstaat de oliebestrijding en de berging. De oorzaak van de aanvaring is onbekend. Onderzoek van de politie moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie er schuldig is aan de aanvaring.

Op Facebook wordt veel medeleven getoond voor de bemanning van de Coxswain. Ook vanuit Frankrijk wordt het schippersechtpaar Jeremie en Natacha Bourdon veel sterkte gewenst. Er is inmiddels ook al een inzamelingactie op internet gestart om hen te steunen.

Maar ook is er kritiek te horen op het bemanningsbeleid van de Belgische tankrederij Somtrans. Die zou hun grote tankers veelal met personeel laten varen dat niet of slecht Nederlands of Duits spreekt. (BO)