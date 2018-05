Schuttevaer Premium Somtrans XIII overvaart spits Facebook

Twitter

Email DORDRECHT [update] 30 mei 2018, 17:00

Jérémie en Natacha Bourdon van de Franse spits Coxswain moeten het hebben zien aankomen. Vol ongeloof vermoedelijk. Maar een moment later gebeurde het. De lege tanker Somtrans XIII overvoer hen op de Dordtse Kil. Ze zagen de dood in de ogen en verloren al hun bezittingen.

Jachtschipper redt drenkelingen Coxswain

Meegezogen met het kolkende water

Door Bart Oosterveld

De spits kapseisde, Natacha raakte te water, Jeremy werd door het binnenkolkende water de roef ingezogen, kwam in een luchtbel terecht en wist ternauwernood via een patrijspoort te ontsnappen. Ze werden gered en raakten slechts lichtgewond. De spits bleef ondersteboven drijven.

De aanvaring gebeurde zaterdag 26 mei rond 16:30 uur. De Coxswain was met een lading kunstmest op weg vanuit de Laurenshaven in de Botlek naar Longueil St. Marie aan de Oise. De spits uit Douai was afvarig. De binnenvaarttanker Somtrans XIII ook. Die was leeg onderweg naar Gent.

De KNRM Dordrecht was snel ter plaatse. Vrijwilligers van de reddingboot KBW 1910 hebben de twee drenkelingen aan boord genomen en naar de reddingspost vervoerd. Daar stond inmiddels een ambulance klaar voor verzorging en vervoer.

De KNRM zette ook een redder aan boord van de Somtrans XIII. Die controleerde de tanker op eventuele lekkage en of iemand aan boord letsel had opgelopen. Dat bleek niet het geval. De Somtrans XIII (135 x 16,85 meter, 6610 ton) werd vervolgens naar de haven van 's-Gravendeel gebracht voor ondervraging van de kapitein en de bemanningsleden en verder onderzoek aan het schip.

Passerend jacht

Jérémie en Natacha werden uit het water gered door een langsvarende jachtschipper. In de Facebookgroep Schippers be like 2.0 schrijft een schipper die kennelijk getuige was van de aanvaring: ‘Hij is er van achter overheen gevaren. Hij heeft ‘m niet eens gezien. Dank nog aan het jacht die de vrouw uit het water heeft gehaald. Dit soort aanvaringen wil je niet meer zien. De noodkreet van de spits en het geschreeuw van die vrouw gaat je door merg en been. En die hoop dat er niemand meer in het schip zit, want hij ging helemaal koppie onder, onder de Somtrans door.'

Medeleven

Op Facebook wordt veel medeleven getoond voor de opvarenden van de Coxswain. Ook vanuit Frankrijk wordt het schipperspaar Bourdon veel sterkte gewenst. Er is een inzamelingsactie op internet gestart om hen te steunen. Maar er is ook kritiek te horen op het bemanningsbeleid van de Belgische tankrederij Somtrans. Die zou grote tankers veelal met personeel laten varen dat niet of slecht Nederlands of Duits spreekt.

Gevraagd om een reactie zegt CEO Ronald Somers van Somtrans dat hij het daarvoor te vroeg vindt. Hij wil het onderzoek afwachten. Gevraagd naar de bemanning, antwoordt hij dat er ‘voldoende bemanning' aan boord was. De nationaliteit van de kapitein noemt hij niet relevant. ‘Wij hebben personeel uit meerdere landen in dienst. Ons personeel spreekt perfect Duits en sommigen ook Engels. Wij als bedrijf geven zelfs cursussen in de Duitse taal.'

Ook het overleg tussen de schepen en het hoofdkantoor in Antwerpen wordt in het Duits gevoerd, benadrukt Somers. Hij zegt de commentaren op de sociale media over slecht hun talen sprekende schippers van Somtrans onterecht te vinden. ‘Maar nu heb ik u al erg veel verteld.'

Volgens Somers is de bemanning van de Somtrans XIII na het ongeval aan boord gebleven. Het schip kreeg inmiddels toestemming weer te gaan varen. Somers heeft geen contact opgenomen met de eigenaren van de Coxswain. ‘Dat is misschien niet wijs in dit stadium van het onderzoek.'

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond is het onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring in volle gang. Het wordt uitgevoerd door de Zeehavenpolitie. Die heeft gesproken met de kapitein en de twee stuurlieden van de Somtrans XIII en met de schipper van de Coxswain en zijn vrouw. Ook is een groot aantal getuigen gehoord.

Vragen waarop het onderzoek antwoord zal moeten geven is hoe het kan dat de roerganger op de Somtrans XIII op klaarlichte dag kennelijk een 39 meter lang binnenvaartschip over het hoofd heeft kunnen zien. Voer de ongeladen Somtrans op radar? Of voer degene die stuurde op zicht en verdween de diepgeladen spits al op grote afstand in de dode hoek van de tanker?

Ook lijkt het erop dat de bemanning van de Coxwain wel heeft geprobeerd via de marifoon contact op te nemen met de Somtrans XIII, maar dat dit niet is gelukt.

De vraag of de verkeersleiders van de sector Heerjansdam een rol hadden kunnen spelen om de aanvaring te voorkomen kan terzijde worden geschoven. Beide schepen hadden zich eerder verplicht bij de sector moeten melden en hebben dat wellicht ook gedaan. Maar de reikwijdte van de sector eindigt daar waar de Kiltunnel de Dordtse Kil kruist (km 982,500). De schepen waren inmiddels al bijna vijf kilometer verder en daarmee buiten het zicht van de radars op de verkeerspost.

Berging

Een volgende stap is onderzoek aan het wrak van de Coxswain. De berging werd maandagmiddag uitgevoerd door Wagenborg Sleepdienst uit Delfzijl. Directeur Marc Mazereeuw had zelf de leiding ter plaatse. Voor de klus was de drijvende bok Matador 2 ingehuurd. Kraanschip Christiaan Willem verleende hand- en spandiensten en legde de stroppen om de spits.

Al in de vroege ochtend was er duikonderzoek gedaan. Daarbij bleek dat de Coxswain aan de achterzijde op 10 meter diepte lag en aan de voorkant op een meter of vijf. De lading kunstmest bleek er al grotendeels uit te zijn gespoeld. Eenmaal in de stroppen werd het schip gedraaid en kon het water eruit lopen. Mazereeuw signaleerde grote schade aan stuurboordzijde. ‘Het schip zit daar behoorlijk in de kreukels, je kunt zien dat het aan die kant is aangevaren.'

De Coxswain is na de berging naar de schroothaven van ‘s-Gravendeel gebracht. Eerder op de middag was de auto van het schipperspaar al uit het water getakeld. Die werd gevonden op 150 meter van het wrak en kan als verloren worden beschouwd. Rijkswaterstaat is nog op zoek naar de scheepsluiken die ergens op de bodem van de Dordtse Kil moeten zwerven.

ELV-leden

Maandag is het echtpaar de hele dag aan boord van een vaartuig van Rijkswaterstaat bij de berging van hun schip geweest. Aan het eind van de dag konden ze nog even in de roef kijken of er nog iets te redden viel.

Een bijzonder detail bij het ongeval: dat gebeurde op nog geen 10 kilometer van het Van der Valkhotel in Dordrecht. Daar waren op dat moment de ledenvergadering gehouden van de coöperatie ELV, waar ook de Bourdons bij zijn aangesloten. Omdat de ambulance er op weg naar het ziekenhuis langskwam besloten ze om een stop bij het hotel te vragen.

Geschrokken ELV-leden hebben ze toen verder naar het ziekenhuis begeleid, hen later van droge kleren voorzien en in de dagen erna opgevangen.