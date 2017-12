RVI-beurzenman en CBOB-secretaris Peter Weekhout (78) overleden Facebook

CAPELLE A/D IJSSEL 31 december 2017, 17:31

Peter Weekhout, tot in de nadagen betrokken bij de schippersbeurzen van de Rijksverkeersinspectie (RVI) en daarna tot eind jaren '90 secretaris van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), is vrijdag 29 december thuis overleden in Capelle aan den IJssel. Hij werd 78 jaar.

1 / 1 Peter Weekhout was in zijn woonplaats Capelle nog lang actief in het project ‘Beweegmaatjes' om ouderen in beweging te houden. ‘Het wandelen geeft mij een boost en maakt dat mijn zelfvertrouwen groeit', vertelde hij in 2016. (Foto www.beweegmaatjescapelle.nl) Peter Weekhout was in zijn woonplaats Capelle nog lang actief in het project ‘Beweegmaatjes' om ouderen in beweging te houden. ‘Het wandelen geeft mij een boost en maakt dat mijn zelfvertrouwen groeit', vertelde hij in 2016. (Foto www.beweegmaatjescapelle.nl)

Door Dirk van der Meulen

Peter Weekhout was als chef vervoer te water bij de Rijksverkeersinspectie van 1980 tot 1994 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de schippersbeurzen in Rotterdam en Dordrecht en tegen het eind als coördinator voor alle beurzen in Nederland. In die functie maakte hij de strijd van schippers om het behoud van de Evenredige Vrachtverdeling van nabij mee.

Weekhout rekende het tot zijn belangrijkste taak als tussenpersoon te fungeren tussen het verladend en vervoerend bedrijfsleven. ONS-vakblad, huisorgaan van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond, omschreef hem in 1986 als ‘een gevoelsmens, die z'n emoties niet altijd onder stoelen of banken steekt en waarbij het beeld dat veel mensen hebben van een doorsnee ambtenaar helemaal niet past. Kortom, de juiste man op de juiste plaats.'

Van schip naar schip

Peter's vader was directeur van een grote Rijnrederij en hij werd ‘van jongs af aan van schip naar schip gesleept', zoals hij het zelf omschreef. Na een aantal jaren in de rederij werd hij bij Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) betrokken bij de bouw van de terminal. Via banen als commercieel medewerker bij een Rotterdams stuwadoorsbedrijf en bedrijfsleider bij Rijnvaartrederijen, koos hij in 1980 voor vastigheid bij de overheid.

Terwijl bij de Rijksverkeersinspectie bezuinigingsoperaties en reorganisaties elkaar opvolgden, bleef het takenpakket van Weekhout en zijn medewerkers zich uitbreiden. Zij adviseerden op het gebied van wetgeving, automatiseerden de schippersbeurzen en handhaafden tegelijk het serviceniveau naar de schippers toe.

Rechtstreeks contact

‘Veel schippers komen met hun vergunningsproblemen rechtstreeks naar ons kantoor. Dat willen we graag zo houden vanwege het contact met de praktijk', zei Peter Weekhout in 1986 tegen ONS-vakblad. ‘Ik heb verschrikkelijk veel respect voor de manier waarop mensen in de binnenvaart hun brood verdienen. Ik hoop dat er nog eens wat meer eenheid ontstaat, zodat de invloed van de bedrijfstak ook groter wordt. Waar mogelijk zullen wij dat stimuleren.'

Met het einde van de beurzen in zicht, stapte hij in november 1994 over naar de schippersbond CBOB als secretaris. Hij was vroeger een fanatiek wedstrijdzeiler in de Vrijheidsklasse en beproefde zijn talent op de Loosdrechtse plassen om de Binnenvaarttrofee. Als nieuwe CBOB-secretaris bleek Peter Weekhout van veel markten thuis en al even fanatiek als bij het zeilen. Hij maakte zich verdienstelijk voor het Vervoerders Overleg Bietencampagne, verscheen (zij aan zij met Jan de Vries van ONS) in de media als woordvoerder van Binnenvaart Nederland.

Liberalisering teleurstellend

In de Scheepvaartkrant zei hij: ‘Bij de RVI was ik neutraal; ik had de indruk dat het afschaffen van de toerbeurten een goede oplossing leek. Maar de smaak komt pas bij het eten. Nu ik bij de CBOB met de praktijk word geconfronteerd, merk ik dat dit een teleurstellende ontwikkeling is. Ik voel me sterk verbonden met het lot van de ondernemers in de binnenvaart. Voor velen hou ik m'n hart vast; voor hen is de liberalisering de dood in de pot. Ze zijn niet anders gewend dan te werken met een toerbeurt, zonder zelf te acquireren; dan kun je niet zeggen dat ze tekortschieten.'

Maar de liberalisering was niet meer te stoppen en Weekhout zocht naar mogelijkheden om er voor de schippers het beste uit te halen. Of het nu ging over het oplossen van geschillen tussen vervoerders en bevrachters of het vergroten van kansen voor schippers bij de laatste Europese sloopronde, Peter zette zich met volle kracht in. Zijn secretarisschap zou ‘tijdelijk' zijn, maar duurde tot hij in 1999 met ziekteverlof ging en werd opgevolgd door Henk van der Velde.

Op woensdag 3 januari 2018 van 19:00 tot 19:45 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in rouwcentrum ‘De Meidoorn', Meidoornsingel 50 te Rotterdam-Schiebroek; evenals op donderdagochtend 4 januari van 10:15-10:45 uur, waarna om 11:00 uur de uitvaartdienst zal plaatsvinden in Hillegersberg, Kerkdreef 2. Er is een online condoleanceregister op www.hess.nl (zoek op Weekhout)