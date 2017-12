Schuttevaer Premium 'Fout loods oorzaak aanvaring Zwitsers riviercruiseschip met brugpijler' Facebook

Twitter

Email DUISBURG [update] 29 december 2017, 10:00

Het onder Zwitserse vlag varende riviercruiseschip Swiss Crystal is na een fout van de loods op de avond van Tweede Kerstdag op de Rijn bij Duisburg tegen een brugpijler aangevaren. Dat meldt de Zwitserse rederij Scylla Tours. De omstandigheden van de aanvaring zijn volgens de rederij nog in onderzoek. Van de 25 gewonden waren er vier zwaargewond. Donderdag 28 december lagen nog drie passagiers in het ziekenhuis.

1 / 1 Het riviercruiseschip Swiss Chrystal met forse boegschade tegen de brugpijler van de A22 beneden Ruhrort. (Foto Jos Lagerburg) Het riviercruiseschip Swiss Chrystal met forse boegschade tegen de brugpijler van de A22 beneden Ruhrort. (Foto Jos Lagerburg)

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond 26 december om 20:50 uur bij Rijnkilometer 785, beneden Ruhrort. Op foto's is te zien dat de boeg van het schip met grote kracht is ingedrukt.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er 129 personen aan boord, onder wie 26 bemanningsleden. De brandweer zegt dat er 25 gewonden zijn, onder wie vier zwaargewonden. Zij werden verzorgd door trauma-artsen en mensen van de brandweer, die grootschalig was uitgerukt. In totaal waren er rond de 170 mensen van de hulpdiensten op de been.

Een deel van de gasten werd ter plaatse overgezet op het zusterschip Emily Brontë van maatschappij Scylla AG dat in de buurt was. Later maakten beide schepen vast aan een steiger bij Ruhrort, waar de gewonden van boord werden gehaald.

De aangevaren pijler is van de brug in de autosnelweg A42 aan de noordkant van Duisburg. Het verkeer op de snelweg werd stilgelegd voor inspectie.

De Swiss Crystal is inmiddels onderweg naar een Nederlandse werf voor reparatie. De rederij gaat contact opnemen met alle opvarenden over een passende schadevergoeding. (BO)