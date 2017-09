Schuttevaer Premium Rob Jetten van D66: ‘Misschien moet de overheid oudere schepen opkopen' Facebook

Wees trots op uw sector en straal dat uit, dan kunnen we samen met elkaar de binnenvaart sterk maken.' Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) is ervan overtuigd dat de binnenvaart een goede toekomst tegemoet gaat. De wegen slibben dicht en op het water is volgens de jonge democraat nog voldoende ruimte om goederen van A naar B te brengen. Om de ‘vergroening' te versnellen pleit hij voor een sloopregeling voor oudere schepen.