Het is dan niet zo slim om zo een gebaar te maken, maar om direct een compleet arrestatieteam te sturen naar een onschuldige schipper, gaat wel erg ver.

Dan ook nog een nacht opsluiten en geen medicijnen geven, denk dat meneer beter een klacht bij de Ombudsman in zal dienen, want naar mijn mening is er iets te verhit gereageerd, men moest toch begrijpen dat het ene woord het andere uit heeft gelokt.

Natuurlijk begrijpt een ieder dat agenten hun werk moeten doen, naar nu blijkt heeft de aangever een beetje het verhaal overdreven, denk dus dat deze niet alleen een boete moet krijgen, maar ook voor de kosten op moet draaien.

Maakt deze aangever of een van zijn vrienden een stuurfout en komt onder jouw schip, mag je je ook verantwoorden voor de rechter.

En zeg niet, dit gebeurd niet, helaas: er zijn tal van voorbeelden, en soms gaat het net goed, en laten we het er maar bij.