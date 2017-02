Schuttevaer Premium Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren Facebook

DEN HAAG 11 februari 2017, 08:00

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt al jaren dat vervoer over water moet worden gestimuleerd en de zee- en binnenvaart een belangrijke bijdrage kan leveren om files op de weg te voorkomen. Maar wat vinden we ervan terug in de verkiezingsprogramma's voor de Parlementsverkiezingen van 15 maart aanstaande? Weekblad Schuttevaer ploos het voor u uit en wat blijkt: lang niet alle partijen hebben oog voor binnenvaart en nog minder voor zeevaart.