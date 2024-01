Methaanuitstoot LNG-schepen veel hoger dan gedacht

Het onderzoek naar methaan dat onverbrand de motor verlaat, werd uitgevoerd in samenwerking met Explicit ApS en TNO. De werkelijke methaanslip, gemeten in de pluimen van 18 schepen met het meest gangbare type LNG-scheepsmotor (LPDF viertakt) bedroeg gemiddeld 6,4%, terwijl de EU-regelgeving momenteel uitgaat van 3,1% methaanslip en de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties (IMO) van 3,5%. De metingen in de pluimen werden uitgevoerd met behulp van drones, helikopters en boordsensoren. Methaan is een zeer schadelijk broeikasgas.

Waarde verhogen

Het rapport beveelt beleidsmakers van de EU en de IMO aan om te overwegen de standaardwaarde voor methaanslip van LPDF-viertaktmotoren te verhogen tot tenminste 6%. ‘Als men blijft uitgaan van te lage waarden voor methaanslip, kunnen scheepseigenaren langer gebruikmaken van LNG in motoren met een hoge methaanslip, waarmee ze een ongerechtvaardigd voordeel genieten ten opzichte van brandstoffen en motoren met een lagere uitstoot. Dit is in strijd met de doelstellingen om de scheepvaartsector snel koolstofvrij te maken’, aldus Dr. Bryan Comer, hoofdauteur van het rapport en directeur van het mariene programma van de ICCT.

Lees ook: Drones en heli’s gaan in rookpluim schepen naar methaan snuffelen Lees ook: Nieuwe techniek brengt elke scheepsmotor naar Stage-V