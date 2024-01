Deze week in de nieuwe Schuttevaer: getouwtrek over Dyneema-verbod en Rode Zeecrisis versnelt reverse modal shift

Hoogtepunten

Deze week is er in de nieuwe Schuttevaer veel aandacht over de aanvullende keuring van de ILT voor schepen binnen de bruine vloot. Het gebruik van Dyneema-touwen op deze schepen moet volgens ILT verboden worden, wat tot commotie leidde binnen de brancheorganisatie. Verder zorgen de vele aanvallen op diepzeeschepen in de Rode Zee voor flinke logistieke vertragingen in Europa. Steeds vaker worden vrachtwagens ingezet ten koste van het binnenvaartvolume: reverse modal shift die al een tijdje gaande is.