‘Pijnlijk om zo genegeerd te worden’: directie Lloyd’s Register ‘geen tijd’ voor Nautilus en eigen werknemers met koopkrachteisen

Vakbond niet erkend

Het is ‘Code rood’ voor Nederlandse medewerkers van Lloyd’s Register: ze eisen koopkrachtreparatie en een gesprek met de directie. Donderdag 18 januari biedt vakbond Nautilus samen met drie werknemers van Lloyd’s een petitie aan, maar de directie in Londen laat weten ‘geen tijd’ te hebben. De vakbond is diep teleurgesteld en denkt na over juridische stappen.