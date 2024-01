Vastgelopen tanker bij IJsselkop vlotgetrokken

Het schip had zich vast gevaren bij de IJsselkop ten oosten van Arnhem en blokkeerde de invaart naar de IJssel zo volledig. Dat leverde problemen op voor de binnenvaart, omdat een alternatieve route via Amsterdam ook dicht is. Vanwege het hoge waterpeil in het Markermeer zijn de Oranjesluizen namelijk gesloten.

De #vastgelopen tanker op de #Gelderscheijssel is los! Het schip wordt gestabiliseerd en worden klaargemaakt om verder te kunnen worden vervoerd. Daarna zal de vaarweg vrijgegeven worden. De #RWS43 & #RWS80 zijn ter plaatse. @Rijkswaterstaat pic.twitter.com/0jQLIQBtfE — Verkeersleider Michael (@VLW_Michael) January 6, 2024

Danny Werkman van de rederij de Volharding zegt dat de tanker Volharding 7 geladen was met palmolie. De ladingstanks zijn niet beschadigd. ‘Normaal varen we niet op deze plek, maar door de stremming van de Oranjesluizen moesten we omvaren.’ Het schip moet wel goed worden gecontroleerd. Mogelijk is het roerwerk beschadigd.

Meerdere sleepboten hebben het schip inmiddels losgetrokken, maar omdat het schip volgens de woordvoerder ‘niet manoeuvreerbaar’ is, kunnen de wachtende schepen nog niet passeren. De schepen liggen op verschillende plekken op de Nederrijn en het Pannerdens Kanaal. Wanneer de eerste schepen er weer door kunnen, is nog niet duidelijk.

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat nog onderzoeken hoe het schip vast is komen te liggen.