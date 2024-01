Tankschip vastgelopen op IJssel, scheepvaart gestremd

Een tanker is rond 11 uur vastgelopen bij de IJsselkop, het schip ligt dwars en de scheepvaart is gestremd. Pogingen om het schip los te trekken zijn mislukt. Bergers met twee sleepboten zijn onderweg vanuit Zaandam.

Het schip ligt ‘dusdanig dwars’ bij de IJsselkop ten oosten van Arnhem, waar de rivier begint als aftakking van de Rijn, dat het de invaart naar de IJssel volledig blokkeert. Het is niet duidelijk hoe het schip zich heeft vast gevaren, de Inspectie Leefomgeving en Transport gaat dit onderzoeken. Door de s

Het schip maakte ter hoogte van de stuurhut water. Daarom is de blusboot van Nijmegen ter plaatse geweest. ‘Met de blusboot hebben we het water uit de roef weggepompt, het schip lag vrij diep. Wij hebben onze handpompen tijdelijk overgedragen aan Rijkswaterstaat zodat áls er nog iets plaatsvindt, ze alsnog kunnen pompen’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het schip

Het waterpeil is momenteel erg hoog en de stroming sterk. Een schipper die de situatie goed kent: ‘Die IJsselkop is een moeilijke draai. Als je vanaf Arnhem komt moet je zeker een paar honderd meter doorvaren alvorens kop voor te nemen om de IJssel in te draaien. Met zoveel stroom gaat dat anders geheid mis.’

De stremming van de IJssel is extra lastig omdat de Oranjesluizen vanwege het hoge water ook gestremd zijn.