Twee Engelse krabbenvissers voor onderhoud naar Den Oever

De in 2006 gebouwde, 14,95 meter lange BM-176 en de in 2003 gebouwde in Schotland geregistreerde K-771 opereren samen met de in 2015 gebouwde BM-177 La Creole II van Brown & Bright al jaren vanuit de Eemshaven. Ook een aantal andere kotters uit Engeland, Schotland en Ierland gebruiken de Eemshaven als uitvalsbasis voor de krabbenvisserij. De Eemshaven ligt gunstig ten opzichte van de visgronden in de Duitse Bocht en voor de Deens kust en is goed toegankelijk. Nederland telt intussen ook een handvol krabbenvissers. Die opereren vooral vanuit Lauwersoog en Den Oever.

