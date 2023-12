Schuttevaer Alblasserwaard optimistisch over koers KBN

‘Ondanks de hobbelige weg van de laatste anderhalf jaar, zijn we op de weg omhoog in de fusie.’ Dat zei secretaris Jan Rijksen van de afdeling Alblasserwaard van schippersvereniging Schuttevaer donderdag 28 december tijdens de jaarvergadering in Hardinxveld- Giessendam.

De vorming van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kwam met heel wat uitdagingen, maar volgens Rijksen overheerst nu een positiever gevoel bij het afdelingsbestuur. ‘We zien nu wel dat we een beetje op de weg omhoog zitten in plaats van naar beneden. We zien meerdere ontwikkelingen ontstaan, waaronder de waardering die door KBN is uitgesproken naar Schuttevaer en de rol van haar vrijwilligers. Wat onze leden doen, wordt steeds zichtbaarder bij het KBN-bestuur. Dat beseft steeds meer hoe belangrijk de vrijwilligers van Schuttevaer zijn als het gaat om de kennis en kunde op nautisch-technisch gebied.’

Waardering

Rijksen benadrukte de noodzaak van een sterke branchevereniging in het licht van uitdagingen zoals klimaatverandering en personeelstekorten. ‘Maar het is daarnaast wel belangrijk dat wij als Schuttevaer worden gezien als gelijkwaardige partners en ook zo worden behandeld.’

Hij kondigde daarnaast aan dat er in januari een open gesprek met het KBN-bestuur staat gepland. Daar zal onder meer het belang van open vergaderingen, duidelijke communicatie en transparantie en een functionerende en vindbare website op de agenda staan.

Nieuwe leden

Zorgpunt van de Schuttevaer-afdeling is het ledental dat momenteel rond de 100 schommelt. Het bestuur wil graag nieuwe leden, met name jongeren en KBN-leden, aantrekken en vraagt daarbij hulp van de leden. Niet alleen ledenwerving is lastig, ook nieuwe bestuursleden zijn niet gemakkelijk te vinden. Zo trad voorzitter Joop van Belle af, terwijl het nog niet is gelukt een vervanger voor hem te vinden. Behalve Van Belle trad ook Joop de Jong af en vertrok vicevoorzitter Leendert de Ruijter. Wel treedt Anne Kornet toe tot het bestuur.

