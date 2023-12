Maeslantkering is weer open, scheepvaart hervat

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is weer open. De scheepvaart van en naar de haven van Rotterdam is om 04.45 uur vrijdagmorgen 22 december hervat, aldus Rijkswaterstaat. Ook de Hartelkering bij Spijkenisse, die samen met de Maeslantkering de Europoortkering vormt, is weer geopend, zodat het Hartelkanaal ook weer bevaren kan worden.

De Maeslantkering sloot donderdagavond voor het eerst sinds de opening in 1997 uit zichzelf omdat in Rotterdam een waterstand van 3 meter boven NAP werd bereikt. Op dat moment gaat de kering automatisch dicht. Nu het water weer zakt, is de kering ook automatisch weer opengegaan. Volgens Rijkswaterstaat is het proces zonder problemen verlopen.

In de nacht van donderdag op vrijdag waren alle stormvloedkeringen van Nederland gesloten. Dat is een unieke situatie volgens Rijkswaterstaat. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de Oosterscheldekering, de balgstuw Ramspol, de Hollandsche IJsselkering, de Haringvlietsluizen en de Maeslantkering en Hartelkering allemaal tegelijk gesloten waren om overstromingen te voorkomen.

Tekst gaat verder onder de foto

Haringvlietsluizen

De Haringvlietsluizen en de Oosterscheldekering zijn vrijdagochtend weer geopend, net als de Maeslantkering en de Hartelkering. De schuiven van de Hollandsche IJsselkering zijn ook opgehaald, maar de scheepvaart blijft daar vrijdagochtend nog gestremd door onderhoud, aldus Rijkswaterstaat. De stormvloedkering Ramspol tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer bij Overijssel gaat vrijdagmiddag waarschijnlijk weer dicht omdat het water in het IJsselmeer zeer hoog staat.