Optimalisatie transport en logistiek met ICT-oplossingen van Descartes

Descartes ziet een sterk groeiende interesse in haar ICT-oplossingen voor transport en logistiek. Naast onder meer TMS systemen, visibility, douane en route planning oplossingen is het bedrijf ook gekend om zijn Global Logistics Network (GLN). Op dit platform delen de logistieke actoren realtime informatie en kan sneller en automatisch geschakeld worden.

‘Door realtime informatie te hebben over de lading, kun je sneller actie ondernemen en transportprocessen optimaliseren’, vertelt Eric Geerts, Senior Director Product Management TMS bij Descartes. Descartes is een Canadese software provider met vestigingen over de hele wereld. Alleen al in Nederland en België zijn er vier vestigingen.

Global Logistics Network

Descartes, dat onder andere TMS oplossingen aanbiedt, faciliteert verdere digitalisatie en automatisatie van logistiek en transport door haar Global Logistics Network (GLN). Het betreft een platform waarop alle spelers die betrokken zijn bij een goederenstroom informatie delen, van verladers tot expediteurs en rederijen, douanekantoren en transporteurs.

Het platform maakt het mogelijk om op elk moment de status van een verzending te volgen, en om alternatieve verschepingen te gaan plannen en uit te voeren indien nodig. Het netwerk gebruikt verschillende databronnen om bijvoorbeeld de verwachte aankomsttijd van een levering te monitoren en gebruikers automatisch te verwittigen bij vertraging.

De verschillende digitale informatiestromen maken automatisering van meerdere handelingen mogelijk. Zo kan de combinatie van verschillende Descartes-oplossingen automatisch douane aangiften sturen of informatie voor een aangifte delen, realtime informatie over de locatie en status van de lading geven, transportdrachten doorsturen voor de verschillende transportmodi, prestaties van transport bedrijven vergelijken, facturen checken, en bijvoorbeeld spotprijsaanvragen afwikkelen.

Geerts geeft aan dat er steeds meer interesse is voor oplossingen die transparantie en realtime visibility bieden. Door sneller (automatisch) geïnformeerd te worden over bijvoorbeeld vertraging van zeeschepen, kan bijvoorbeeld het achterland vervoer herboekt worden. ‘Leadtimes kunnen zo verkort worden en verladers kunnen hierdoor bijvoorbeeld minder voorraad aanhouden. Ook dat scheelt in de kosten’, zegt Geerts.

Behalve kostenbesparend kan het systeem ook risico’s managen en zorgen voor een betere klantenservice. Door klimaatveranderingen (bijvoorbeeld de verminderde capaciteit door Panamakanaal wegens lage waterstanden) en geopolitieke spanningen kunnen supply chains van de ene op de andere dag wijzigen. ‘Met ons transportbeheersysteem kan er bijvoorbeeld snel geschakeld worden van een transport uit China naar een transport uit India’, geeft Geerts een voorbeeld.

Voordelen

Sinds corona en de supply chain uitdagingen van de laatste jaren zien steeds meer bedrijven de voordelen in van digitaal transportbeheersysteem met transparante communicatie door alle betrokken partijen. Gezien de huidige politieke spanningen kunnen zich de komende jaren zeker nieuwe disrupties van supply chains voortdoen, verwacht Geerts. ‘Realtime inzichten en connectiviteit met talloze logistieke actoren vergroten je flexibiliteit enorm.’

Een andere trend die de vraag naar de oplossingen van Descartes doet groeien, is de aandacht voor duurzaamheid. Bedrijven willen de CO2-impact van hun processen steeds meer inzichtelijk maken en ook deze oplossing biedt het systeem van Descartes. De nieuwe verplichting binnen Europa in 2024 om de emissies te rapporten speelt hier ook een belangrijke rol. De verschillende logistieke dienstverleners delen op het platform informatie over het transport die gecombineerd met de data van de klant die in de TMS beschikbaar is, de scope 3 CO2-emissies van transporten kunnen berekenen.

De klimaatafdruk van het transport gaat in de toekomst naar verwachting een grotere rol spelen bij de keuze voor modaliteit of zelfs land van herkomst. ‘Met ons transportbeheersysteem kunnen de CO2-emissies van verschillende modaliteiten en trafieken met elkaar vergeleken worden’, aldus Geerts.