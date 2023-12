Studio Schuttevaer: waarom moest Rijkswaterstaat deze zomer sluizen stremmen in Zeeland?

Personeelsgebrek

Deze zomer moest Rijkswaterstaat noodgedwongen sluizen in Zeeland stremmen vanwege personeelsgebrek. Hoe kon dat zo ver komen? In Studio Schuttevaer (vrijdag 1 december, 16.00 uur) gaan directeur Scheepvaart en Watermanagement Iris Reuselaars en Mario Westerwaal van Rijkswaterstaat in gesprek met Leny van Toorenburg van Koninklijke Binnenvaart Nederland.