Drie nieuwe windprojecten voor Van Oord

Bagger- en Offshorebedrijf Van Oord heeft drie nieuwe windprojecten binnengehaald. Het gaat om het Baltic Power-project, ruim 20 kilometer uit de kust van Polen, en twee projecten bij Taiwan, Greater Changhua 2d en 4. Ook is een drietal kustverdedigingsprojecten in Roemenië in de wacht gesleept.

Bij Polen gaat Van Oord 76 fundaties voor windturbines plaatsen, plus twee funderingen voor tussenstations. Het project begint naar verwachting in 2024 en duurt een jaar. Van Oord zet er de Svanen voor in, de in 1991 bij Grootint gebouwde drijvende kraan met een hijsvermogen van 8700 ton. De kraan heeft bij eerdere soortgelijke projecten in de Baltische Zee haar diensten bewezen.

Roemenië

Bij de Roemeense badplaatsen Costinesti, Mangalia-Saturn and 2 Mai aan de Zwarte Zee gaat Van Oord bijna zeven kilometer kust verbeteren, waarbij veel aandacht wordt besteed aan bescherming van het zeeleven door kunstmatige riffen en biostructuren te realiseren. Zo wordt 64 hectare met verschillende soorten zeegras beplant. Ook de stranden en kribben worden aangepakt.

Tekst gaat verder onder de foto

Taiwan

Met de Nexus gaat van Oord 50 kilometer ten westen van Taiwan zo’n 175 kilometer aan kabels leggen. De trencher Dig-It begraaft de kabels met het op afstand bestuurde trechjetting- en snijsysteem. Ook de nieuwe Vox Apolonia wordt bij de projecten betrokken om de putten voor de kabelmoffen uit te graven. De Greater Changhua windparken zijn bekend terrein voor Van Oord. In de concessies 1 en 2a verzorgde het concern al het transport en de installatie van de inter-array- en export-kabels.

Lees ook: Van Oord vervolgt samenwerking Jumbo Offshore met windproject in Oostzee Lees ook: Van Oord legt 140 kilometer aan kabels voor windpark Hollands Kust Noord