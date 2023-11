Schipper die bekneld raakte in stuurhut overleden

De 71-jarige schipper van het binnenvaartschip Antares, die vorige week donderdag in de Rotterdamse Parkhaven ernstig bekneld raakte in zijn stuurhut, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt Omroep West. De regionale omroep meldt ook dat het gaat om Frans Winterswijk, de voormalige baas van een beroemde Haagse discotheek.

De politie kreeg 16 november een melding dat een schip ‘doelloos rondjes’ aan het varen was voor de Parksluizen. Op video’s is te zien hoe het schip stuurloos verschillende afgemeerde schepen en de wal ramt. Een politieagent moet aan boord van het schip springen om het tot stilstand te brengen. Eenmaal aan boord bleek de schipper bekneld te zijn raakt onder het dak van zijn stuurhut. Op foto’s is te zien dat het dak naar beneden is gekomen. De schipper werd met moeite bevrijd en gereanimeerd. Hij werd met een hoogwerker van boord gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Vermoedelijk is de overzakbare stuurhut onbedoeld naar beneden gekomen. De politie en de arbeidsinspectie doen geen verder onderzoek naar het ongeval. Winterswijk was op het moment van het ongeluk alleen aan boord van de 55 meter lange Kempenaar.