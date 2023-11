Martine Hoeksma aan het roer van nieuwe afdeling Duurzame Scheepvaart

Bij de directie Maritieme Zaken is de nieuw ingerichte afdeling verantwoordelijk voor een toekomstgerichte beleidsaanpak, zoals de transitie naar duurzame energiedragers in de zee- en binnenvaart, de infrastructuur die daarvoor nodig is in Nederlandse havens, het internationaal normeren en beprijzen van (broeikasgas) uitstoot veroorzaakt door schepen, de financieringsopgave voor het verduurzamen van schepen en het stimuleren van innovaties.

Hoeksma vindt het een ‘eer om bij de Rijksoverheid en vanuit het maatschappelijk belang aan de verduurzamingsopgave voor de scheepvaart te mogen gaan werken.’ ‘Ik kijk uit naar de samenwerking met het team van Duurzame Scheepvaart, met de collega’s binnen IenW en in de bredere overheid, en met belanghebbenden door de hele scheepvaartketen heen.’

Directeur Maritieme Zaken Michiel van Kruiningen is blij met haar benoeming. ‘Met haar netwerk in de (corporate) wereld van verduurzaming halen we iemand in huis die een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de opgave waar IenW voor de scheepvaartsector voor staat.’

Hoeksma is momenteel programmamanager Energietransitie bij Shell Nederland. Daarvoor was zij onder andere werkzaam in diverse management – en leiderschapsrollen, waaronder Health Safety Environment Manager voor de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) en Waste Lead bij de Shell Group milieuafdeling. Ze studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Delft.

