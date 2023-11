Ook KBN wil dat minister Harbers noodmaatregelen rondom NBKB neemt

Keuringen

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil duidelijkheid van de minister over wat scheepseigenaren kunnen doen om een verlopen scheepscertificaat te voorkomen. De branchevereniging schrijft dit in een brandbrief aan demissionair minister Harbers (IenW) naar aanleiding van de schorsing van het NBKB. De ASV stuurde eerder al een vergelijkbare brief.