Geen lichamen gevonden in gezonken coaster Verity

Nog 4 vermisten

Er zijn geen lichamen gevonden in de gezonken coaster Verity. Dat hebben duikers vastgesteld. Het schip verging 24 oktober na een aanvaring met de bulkcarrier Polesie. Van de zeven bemanningsleden worden er nog vier vermist. Vermoed werd dat zij bij de aanvaring om vijf uur ’s ochtends in hun slaap waren verrast. Afgelopen weekend bleek dit niet het geval. Het wachten is op berging van het schip.