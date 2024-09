Kabinet stelt ruim 42 miljoen extra beschikbaar voor verduurzaming zeevaart

Er stond voor 2025 al 2,4 miljoen euro begroot, dat bedrag loopt nu tot 2028 op tot ruim 46 miljoen euro. Daarmee worden drie pilots uitgerold.

Batterij-elektrisch in de haven

‘Als schepen de haven batterij-elektrisch in- en uitvaren worden zij, gecombineerd met walstroom aan de kade, vrijwel geheel emissieloos in havenge¬≠bieden. Binnen deze pilot wordt een stimuleringsregeling opgezet waarmee reders subsidie ontvangen op de aanschaf van batte¬≠rijpakketten en benodigde walinfrastructuur en aanpas¬≠singen aan het schip’, staat in de Rijksbegroting. In totaal is er tot 2028 11,9 miljoen euro beschikbaar voor deze pilot.

Waterstof bevoorradingsschepen

Een tweede pilot is gericht op de bevoorradingsschepen van windparken. ‘Voor de aanleg van windmolenparken wordt momenteel gevaren met bevoorradings¬≠schepen die varen op marine diesel met stikstofuitstoot. De bevoorradingsschepen dragen daarmee bij aan emissies van NOx, CO2 en fijnstof. De ombouw naar schepen met een op waterstof aangedreven brandstofcel reduceert de luchtemissies naar nul. Met de subsidie wordt beoogd meerdere bestaande bevoorradings¬≠schepen om te bouwen’, aldus Infrastructuur en Waterstaat. Tot 2028 is hiervoor 18,9 miljoen euro beschikbaar.

Elektrificatie havenmaterieel

Een derde pilot is niet gericht op de schepen zelf, maar op het havenmaterieel. ‘Verduurzaming van haven¬≠materieel draagt bij aan stikstofreductie en natuurherstel met als gevolg dat (op termijn) de natuurvergunningverlening voor klimaatprojecten in havens weer makkelijker doorgang kan vinden.’ Hiervoor is tot 2028 11,9 miljoen euro beschikbaar.

Reactie KVNR ‘De 46 miljoen euro uit het stikstoffonds biedt de mogelijkheid emissieloos varen in de haven en voor de kust door te ontwikkelen. Dit biedt reders de mogelijkheid de komende jaren grote stappen te zetten en tientallen schepen op duurzame brandstoffen in de vaart te brengen. Goed nieuws voor Nederlandse reders, want verduurzaming is nodig om de sector toekomstbestendig te maken.’

