Nederland haalt deadline voor één digitaal loket zeehavens niet

In de Europese Unie verschilt de aanmeldprocedure bij autoriteiten zoals douane, havenmeester of kustwacht nu nog per land, of zelfs per haven. De EU wil dat alle havens in alle landen één systeem gaan gebruiken en legde dat in 2019 vast in de EMSWe-verordening; het Europees maritiem één loket-systeem.

Aanmelden

Doel is dat bij het aanlopen van een Europese zeehaven, elk schip zich op dezelfde digitale manier kan aanmelden. Niet alleen moet het digitale loket er hetzelfde uitzien, ook de formulieren die moeten worden ingevuld dienen hetzelfde te zijn.

Het gaat onder meer om de vereiste documenten die een scheepsagent moet indienen bij de autoriteiten van een land. Bijvoorbeeld over het aantal personen dat aan boord is of gegevens over gevaarlijke lading. Ook het doorsturen van informatie, aan bijvoorbeeld loodsen, moet makkelijker worden.

Invoering van één standaardprocedure in de hele EU moet de administratieve lastendruk aan boord verminderen.

Scheepvaartberichten

De harmonisatie blijkt echter lastiger dan gedacht. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was het lang wachten op de gewenste technische specificaties. Die moesten van de Europese Commissie komen. De Commissie heeft hierover volgens het ministerie de afgelopen jaren intensief overleg gepleegd met de verschillende lidstaten. ‘Dit proces heeft langer geduurd dan gepland.’

Dat is er volgens Nederland de oorzaak van dat het nieuwe loket volgend jaar augustus nog niet klaar is in ons land. En het is waarschijnlijk dat Nederland niet het enige land is dat de deadline niet gaat halen. ‘Elk Europees land zal de specificaties van de verordening in haar eigen infrastructuur moeten integreren. Omdat de definitieve specificaties pas zeer recent zijn vastgesteld, is nu nog niet bekend of één of meerdere lidstaten de toepassingsdatum van de Verordening zal halen’, aldus de woordvoerder.

Italië denkt wel op tijd te voldoen aan de MNSW en organiseerde deze zomer een workshop voor de betrokken partijen. Het land heeft zelf een technische partner aangesteld voor een uniform loket in alle zeehavens van het land.

Nederland heeft nog geen nieuwe datum vastgelegd als deadline waarop het digitale loket in werking gaat. In Rotterdam werkt men al met één systeem voor alle bedrijven, waaronder de rederijen. Dit is het Port Community Systeem (PCS) van Portbase.

De IMO wil wereldwijd een single window in zeehavens en had 1 januari 2024 als streefdatum. Er zijn richtlijnen opgesteld, maar nog lang niet alle landen hebben een digitaal loket geopend.

